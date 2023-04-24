Украина определилась с участием в отборе чемпионата Европы по футболу
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что сборная страны определилась с участием в отборочном турнире на чемпионат Европы 2024 года.
Павелко рассказал, что команда продолжит выступление в турнире, несмотря на участие сборной Белоруссии. Он подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разведет украинские и белорусские команды при жеребьевке международных турниров. Глава УАФ добавил, что в случае возникновения вероятности очных встреч ассоциация будет принимать отдельное решение.
17 апреля заместитель министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о возможном бойкоте отборочного турнира к Евро-2024 года из-за участия в нем сборной Белоруссии. Тогда он заявил, что этот вопрос не рассматривается.
14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.