Россиянам раскрыли действенный способ борьбы с облысением у мужчин

Хирург Денис Сергеев: пересадка волос поможет вылечить облысение у мужчин

Пластический хирург Денис Сергеев раскрыл россиянам действенный способ борьбы с облысением у мужчин. Соответствующий комментарий приводит издание Life.

Специалист сообщил, что вылечить мужское облысение поможет операция по пересадке волос. По его словам, упомянутая процедура позволяет сохранить пряди, хотя представляет собой долгий и кропотливый процесс под анестезией. Как объясняет доктор, во время хирургического вмешательства трихолог-трансплантолог забирает волосы с затылочной зоны и подсаживает в пораженную.

Помимо этого, Сергеев уточнил, что самой частой причиной выпадения волос у мужчин является алопеция. «Это заболевание связано с уровнем андрогена — одного из предшественников тестостерона в организме. Его наличие вызывает выпадение волос у мужчин в связи с наличием специфичного рецептора на волосах. Однако этот рецептор расположен не на всех волосах, чаще всего это зона макушки и надвисочные зоны. При этом остается нетронутая затылочная зона — это позволяет забрать волосы и пересадить их на пораженный участок», — рассказал медик.

Ранее в апреле врач-косметолог Алтана Базылева назвала главную причину мужского облысения после 40 лет. По словам эксперта, существует два вида данного явления: реактивный и андрогенетический. В первом случае волосы выпадают вследствие воздействия на организм. Например, из-за болезни, приема лекарственных препаратов, затяжного стресса или диеты. Во втором облысение обусловлено генетической предрасположенностью, пояснила специалистка.