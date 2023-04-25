Козловский захотел во второй раз подать в суд на активиста Бородина

SHOT: Козловский вновь подаст в суд на активиста, обвинившего его в дискредитации ВС РФ

Российский актер театра и кино Данила Козловский захотел во второй раз подать в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который ранее обвинил артиста в дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первый иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю артист подал 19 апреля. На само заседание Козловский не явился, а суд не стал рассматривать иск, так как, по словам Бородина, юристы и актер составили его неправильно.

Ранее активист обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС России. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывалось, что после начала спецоперации артист уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже Козловский пожаловался на распространение ложной информации о себе.