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22:20, 25 апреля 2023Спорт

Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко

Александр Емельяненко сразится с бойцом поп-ММА Евгением Ершовым 26 мая в Москве
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стал известен следующий соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Емельяненко сразится с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Схватка состоится 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

16 декабря Емельяненко проиграл в трех раундах блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей. Позже Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.

Всего в ММА Александр Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей. На счету Ершова четыре победы и четыре поражения.

Ксения Курашкина
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