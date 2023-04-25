Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко
Александр Емельяненко сразится с бойцом поп-ММА Евгением Ершовым 26 мая в Москве
Стал известен следующий соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Емельяненко сразится с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Схватка состоится 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
16 декабря Емельяненко проиграл в трех раундах блогеру Святославу Коваленко раздельным решением судей. Позже Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.
Всего в ММА Александр Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений, еще один поединок с его участием закончился ничьей. На счету Ершова четыре победы и четыре поражения.