Бербок проигнорировала приглашение Лаврова прийти на заседание Совбеза ООН

Bild: глава МИД Германии Бербок проигнорировала приглашение Лаврова на заседание СБ ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение ее российского коллеги Сергея Лаврова прийти на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана», — пишет газета.

Сама Бербок на своей странице в Twitter призвала стороны конфликта сложить оружие, добавив, что Германия выступает «за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заседание СБ ООН под председательством Лаврова. По словам дипломата, оно показало, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а какие намерены «устроить балаган».

Конфликт в Судане начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3,2 тысячи получили ранения различной степени тяжести. 21 апреля Вооруженные силы Судана согласились на перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам.