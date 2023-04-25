Росгвардии поставили партию пистолетов МПЛ и МПЛ1 на опытную эксплуатацию

ИМЗ поставил первую партию пистолетов МПЛ и МПЛ1 на опытную эксплуатацию в Росгвардию

Ижевский механический завод (ИМЗ) поставил первую партию модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 на опытную эксплуатацию в Росгвардию. Разработчики хотят получить обратную связь по изделию. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что разработчик линейки пистолетов Дмитрий Лебедев провел для сотрудников Росгвардии из различных регионов вводный инструктаж, в ходе которого рассказал о преимуществах и особенностях использования оружия. «Особое внимание было уделено практическим приемам обращения: алгоритму сборки-разборки, комплектации изделия, а также особенностям ремонта модульных пистолетов Лебедева», — говорится в сообщении.

Опытная эксплуатация МПЛ и МПЛ1 в Росгвардии продлится более месяца. Лебедев отметил, что по итогу в конструкцию пистолетов могут быть внесены изменения, которые сделают их еще более удобными и технологичными.

Модульные пистолеты Лебедева разработали в инициативном порядке в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию Росгвардии. Пистолеты могут использовать все виды боеприпасов калибра 9 на 19 миллиметров. Вариант для выполнения специальных задач МПЛ1 получил глушитель и место для установки коллиматорного прицела.

В марте президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о начале производства и первых контрактных поставках МПЛ. Партию пистолетов передали заказчику.