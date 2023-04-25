Медведев признал ошибочность своих прогнозов по ценам на нефть и газ

Медведев на марафоне «Знание» признал ошибочность своих прогнозов по ценам на нефть и газ

Цены на энергоносители продолжат рост в ближайшее время, хотя самые радикальные прогнозы по нефти и газу пока не сбываются. Об этом во время выступления на марафоне «Знания. Первые» заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он признал, что ошибся в 2022 году, когда говорил о скором повышении цен на нефть до 150 долларов за баррель и газа — до пяти тысяч евро за тысячу кубометров. По словам Медведева, есть ощущения, что тогда он сгустил краски, однако оно становится все слабее.

Зампред Совбеза заявил, что цена на нефть эталонного сорта Brent в последнее время поднялась почти 90 долларов за баррель (82 доллара за баррель по состоянию на середину дня 25 апреля — прим. «Ленты.ру»), и заявил, что «тенденции для энергопотребляющих стран неутешительные».

Российский чиновник указал, что рост цен на нефть обеспечивает ряд факторов, главные из них — усиление западных санкций против России, сокращение добычи странами ОПЕК+ и «истощение нефти в целом ряде потребляющих регионов, в том числе и в Соединенных Штатах». По мнению Медведева, западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены на энергоресурсы, потому что это нарушает рыночные механизмы.

«Всякая попытка рулить деловой активностью со стороны государства с помощью политических средств ни к чему хорошему не приводит», — объяснил собравшимся Медведев.

Что касается Европы, то она, уверен бывший российский премьер, перезимовала с большим трудом, а теперь покупает у американцев дорогой газ. Из-за этого у простых граждан растут счета за коммунальные услуги, так наблюдается повышение цен. На Россию же санкции, заключил Медведев, особого влияния не оказывают.

Ранее «Газпром» признал, что Европе удалось успешно пройти отопительный сезон с почти рекордными запасами газа, несмотря на радикальное сокращение поставок из России. Впрочем, в компании предупредили, что следующая зима может оказаться сложнее. При этом стоимость газа в Европе в середине весны находится на минимальных значениях за последние полтора года и продолжает падать.

Между тем Бундесбанк сообщил, что в первом квартале экономика Германии выросла, хотя в предыдущем прогнозе предполагалось сокращение. Причиной обнадеживающей динамики, в том числе за счет восстановления промышленности, было названо снижение цен на газ.