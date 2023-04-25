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00:24, 25 апреля 2023Мир

МИД России прокомментировал сообщения Киева об обмене «всех на всех»

Замглавы МИД Рябков: Россия делает все для возвращения бойцов из украинского плена
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев ведет переговоры с Москвой об обмене военнопленных в формате «всех на всех». Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что российская сторона делает все возможное для возвращения бойцов из украинского плена.

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — подчеркнул Рябков.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев ведет с Москвой переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех». По его словам, в настоящий момент стороны приближаются к выполнению соответствующих договоренностей.

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Марина Совина
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