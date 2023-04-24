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15:33, 24 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о переговорах с Россией по обмену всех военнопленных

Глава ГУР Буданов: Киев ведет с Москвой переговоры по обмену всех военнопленных

Кадр: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War / Handout / Reuters

Киев ведет с Москвой переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех». Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в настоящий момент стороны приближаются к выполнению соответствующих договоренностей. Глава ГУР также уточнил, что на сегодняшний день Украиной было обменяно свыше 2200 человек.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что в ходе большого пасхального обмена пленными с Россией в республику вернулись 130 человек. Он отметил, что в список подлежащих обмену попали, в частности, сержанты и рядовые, плененные в ходе боев на соледарском, артемовском, херсонском и запорожском направлениях.

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Алевтина Запольская
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