В США заявили о попытке Украины обмануть Россию перед наступлением

Politico: Украина пытается обмануть РФ перед наступлением, которое может стать решающим

В настоящий момент Украина пытается обмануть Россию перед наступлением, которое может стать решающим. Об этом сообщает американское издание Politico.

Утверждается, что цель такого обмана — запутать Россию в том, когда и где украинская армия нанесет удар. Автор статьи предполагает, что наиболее вероятными местами для наступления ВСУ станут северо-восточная часть Харьковской области, Херсонская и Запорожская области, а также Донецк.

Помимо этого, отмечается, что «Россия больше всего опасается южного направления». Автор указывает, что успех на этой линии фронта может позволить Украине двигаться дальше на Крым. При этом сказано, что Пентагон сомневается в способности Украины отбить Крым военным путем.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на появившиеся в сети секретные данные Пентагона писала, что Киев дополнительно готовит 12 бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой. Несмотря на то что Украина мало делится подробностями своего плана с американскими официальными лицами, операция, вероятно, развернется на юге страны, сообщала NYT.

При этом бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер усомнился в возможности ВСУ устроить наступление весной. Он счел, что войска Украины будут готовы к операции не раньше середины лета.

В апреле также американский генерал Бен Ходжес объяснил, зачем Украина и Запад стремятся захватить Крым. По его мнению, это связано со стремлением контролировать морские перевозки. По его словам, благодаря полуострову Россия может главенствовать в северном побережье Черного моря.