МИД пообещал провести демарш в отношении США из-за невыдачи виз

Замглавы МИД Рябков: Россия проведет демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам

Россия проведет демарш в отношении США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат ответил на вопрос, будет ли МИД вызывать посла США в связи с невыдачей виз. По его словам, Москва выразит протест из-за невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Представитель МИД отметил, что пока не может обозначить «уровень демарша». По его словам, это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве.

«Но, конечно же, мы демарш проведем, и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего», — пообещал замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков осудил США за невыдачу виз пулу отечественных журналистов. Дипломат назвал это подтверждением того, «что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать».