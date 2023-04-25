В России обвинили Запад в спекуляциях на тему председательства в Совбезе ООН

Глава РСМД Тимофеев: Запад продолжит спекулировать на тему председательства РФ в СБ ООН

Глава Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Известиям» обвинил Запад в спекуляциях на тему председательства России в Совете Безопасности ООН.

По его мнению, манипуляции и политизация позиции Москвы продолжатся и станут неотъемлемой частью стратегии оппонентов на международной площадке.

Тимофеев добавил, что Россия продвигает повестку, которая отражает сквозные проблемы международных отношений, в том числе вопросы безопасности и развития.

Аналогичного мнения придерживается председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Он отметил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН ясно изложил российское видение современного мироустройства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заседание Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам дипломата, оно показало, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а какие намерены «устроить балаган».

