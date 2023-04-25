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16:52, 25 апреля 2023Спорт

Российская пловчиха-чемпионка объяснила решение сменить спортивное гражданство

Пловчиха Кирпичникова заявила, что смена гражданства на французское прибавила мотивации

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова объяснила решение сменить спортивное гражданство с российского на французское. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение — надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет», — заявила спортсменка. Она поделилась, что сейчас ей стало легче и прибавилась мотивация. Кирпичникова выразила надежду, что другие спортсмены поймут ее решение.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. На протяжении пяти лет она тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.

Дарья Коршунова
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