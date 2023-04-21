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18:50, 21 апреля 2023Спорт

Российская пловчиха-чемпионка заявила о намерении сменить спортивное гражданство

Чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова намерена выступать вместо России за Францию

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова заявила о желании сменить флаг. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка не выступает за Россию на протяжении двух сезонов. «Кирпичникова намерена выступать за Францию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», — заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Уже несколько лет российская чемпионка живет и тренируется во Франции.

Отмечается, что процедуру смены спортивного гражданства запросил также российский пловец Марк Николаев. Он намерен выступать за Австралию.

22-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.

Андрей Стрельцов
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