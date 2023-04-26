Warner Bros. начнет работу над фильмом «Битлджус 2»

Студия Warner Bros. рассказала о планах снять сиквел фильма «Битлджус»

В киностудии Warner Bros. рассказали о планах снять сиквел фильма «Битлджус», вышедшего на экраны в 1988 году. Об этом сообщает IGN.

По данным издания, съемки продолжения картины начнутся в мае-июне этого года. По некоторым данным, к роли Битлджуса вернется Майкл Китон, а режиссером проекта выступит Тим Бертон. Сообщается, что сейчас студия ведет переговоры со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой, которая может сыграть роль дочери Лидии Дитц.

О деталях сюжета готовящегося проекта пока не сообщается.

«Битлджус» — фэнтезийная комедия Тима Бертона, рассказывающая о недавно умерших супругах (их роли исполнили Алек Болдуин и Джина Дэвис), которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. Между ними и новыми жильцами возникает конфликт. Поэтому супруги обращаются за помощью к призраку по имени Битлджус (Майкл Китон) — тот обещает напугать и прогнать жильцов.

Бертон хотел снять продолжение ленты еще в начале 1990-х — тогда предполагалось, что во второй части Битлджус отправится на Гавайи. Однако эта картина так и не была запущена в производство.

В 2016 году режиссер заявил, что уже написал сценарий к сиквелу.

Ранее стало известно, что американские актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют главные роли в новом триллере студии Warner Bros.