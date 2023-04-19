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16:15, 19 апреля 2023Культура

Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют главные роли в триллере Warner Bros.

Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют главные роли в триллере студии Warner Bros.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американские актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют главные роли в новом триллере студии Warner Bros. Об этом сообщает Deadline.

О деталях сюжета ленты под названием Maude v Maude («Мод против Мод») пока не сообщается, однако известно, что режиссером фильма выступит Розанна Лян («Воздушный бой», «Моя свадьба и другие тайны»), а сценарий будет написан Скоттом Мосье, ранее работавшим над такими проектами, как «Девушка из Джерси» и «Клерки». Один из источников описал картину как глобальный экшен-триллер, место действия которого будет раскрыто позже.

Сообщается, что исполнительницы главных ролей Джоли и Берри также выступят продюсерами в предстоящем триллере.

Ранее стало известно, что фильм французского режиссера и актрисы Майвенн Ле Беско «Жанна Дюбарри», который стал первой за три года картиной с участием американского актера Джонни Деппа, откроет Каннский кинофестиваль в этом году.

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Анастасия Астахова
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