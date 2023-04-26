Семь россиян вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира

CIES включил Захаряна, Пинеяева и Худякова в топ-200 перспективных молодых футболистов

Семь российских игроков вошли в число 200 самых перспективных молодых футболистов мира (до 20 лет) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory). Рейтинг представлен на сайте организации.

В список попали форвард «Локомотива» Сергей Пиняев, хавбек «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, голкипер «Локомотива» Даниил Худяков и вратарь ЦСКА Владислав Тороп, а также защитники Виктор Мелехин и Андрей Лангович, представляющие «Ростов». Кроме того, CIES выделил защитника Роберта Ренана, выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Зенит».

В рейтинг включили имена игроков из 75 лиг мира. Футболистов выбрали на основе количества минут, проведенных на поле за последний год, с учетом уровня турниров и результатов команд.

В декабре 2022 года в топ-200 входили 11 игроков РПЛ. В их число также попали Захарян, Худяков и Ковыленко.