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09:36, 27 декабря 2022Спорт

11 футболистов РПЛ вошли в топ-200 самых перспективных молодых игроков мира

Захарян, Сазонов и Худяков вошли в топ-200 самых перспективных молодых футболистов мира

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в список 200 самых перспективных молодых игроков мира. Рейтинг составил Международный центр спортивных исследований (CIES).

В рейтинг были включены игроки, родившиеся после 1 января 2002 года и имеющие наибольший опыт официальных матчей в 2022 году. Их оценивали по таким критериям, как игровое время, соревновательный уровень и результаты матчей.

В топ-200 вошли 11 футболистов из шести российских клубов. «Динамо» в списке представляют Саба Сазонов и Арсен Захарян, «Краснодар» — Ираклий Манелов, Сергей Волков и Олакунле Олусегун, «Локомотив» — Даниил Худяков и Артем Карпукас, «Крылья Советов» — Александр Коваленко и Владислав Шитов. Также в рейтинг попали Виктор Мелехин из «Ростова» и Даниил Денисов из «Спартака».

Сезон 2022/2023 в РПЛ возобновится 3 марта. После 17 туров таблицу возглавляет действующий чемпион страны — петербургский «Зенит».

Дарья Коршунова
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