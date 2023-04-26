Стало известно о раскрытии договорного матча в российском футболе
Футболисты белгородского «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2» провели договорной матч в рамках первенства второго дивизиона чемпионата России. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Встреча прошла 20 октября 2022 года и завершилась со счетом 3:1 в пользу белгородцев. Организаторами выступили футболисты клуба «Ессентуки» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и бывший начальник команды Гванзав Магомедов. Они рассчитывали выручить деньги на ставках через азиатские букмекерские конторы. Обеспечить нужный результат им помогли игроки «СКА-Хабаровск-2» Руслан Пидлисняк и Денис Деркунский.
Как удалось раскрыть договорной характер матча — не уточняется. Все фигуранты пожизненно отстранены от футбола, кроме того, материалы по договорному матчу могут передать в Следственный комитет.
27 марта нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Илья Стефанович признался в участии в договорных матчах в низших лигах. Спортсмен рассказал, что в «Знамени Труда» и «Черноморце» игроки занимались «не красящей футбол деятельностью» и зарабатывали на этом.