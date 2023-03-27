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13:26, 27 марта 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ признался в участии в договорных матчах

Футболист «Торпедо» Илья Стефанович рассказал об участии в договорных матчах
Илья Стефанович

Илья Стефанович. Кадр: FC Torpedo Moscow / YouTube

Нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Илья Стефанович признался в участии в договорных матчах в низших лигах. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен рассказал, что в «Знамени Труда» и «Черноморце» игроки занимались «не красящей футбол деятельностью» и зарабатывали на этом. «Мне один раз сказали во время игры: "Еще раз будешь обострять — в раздевалке с тобой серьезно поговорим". Прям на поле заявили. Я в ответ: "Окей, ладно, поговорите"», — поделился он.

Стефанович выступал за «Знамя Труда» с января по июль 2015 года. В составе «Черноморца» игрок провел весь сезон-2018/2019. Футболист перешел в «Торпедо» в февраля 2023 года. Он сыграл за московскую команду четыре матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал об участии в матчах, которые носили неспортивный характер. По его словам, таких встреч было несколько, однако он отметил, что не знает, как проверить свои подозрения.

Дарья Коршунова
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