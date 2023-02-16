Футболист клуба РПЛ рассказал об участии в странных матчах

Футболист «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что участвовал в странных матчах

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился опытом участия в матчах, которые носили неспортивный характер. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, таких встреч было несколько, однако он отметил, что не знает, как проверить свои подозрения. «Встретил человека, не футболиста, который назвал один матч с моим участием, носивший неспортивный характер. Мне так не казалось, но он привел ряд фактов. Стал вспоминать, анализировать и кое‑что действительно готов отнести к странностям», — рассказал Лебеденко, но не стал называть матч.

Лебеденко в нынешнем сезоне провел 15 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард отметился одним голом.

В декабре 2021 года бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов признался, что ему доводилось участвовать в договорном матче. Однако экс-футболист национальной команды подчеркнул, что свои обязанности на поле в той игре выполнял честно и денег не получил.