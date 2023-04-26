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23:41, 26 апреля 2023Россия

Кадыров встретился с главой ФСБ

Глава Чечни Кадыров встретился с главой ФСБ Бортниковым и обсудил взаимодействие структур
Рамзан Кадыров и Александр Бортников

Рамзан Кадыров и Александр Бортников. Фото: @RKadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на встрече обсуждалось взаимодействие региональных структур с федеральным ведомством в целях повышения их эффективности и результативности.

Глава Чечни отметил значимость поддержки Бортникова в решении проблемных вопросов, выстраивании эффективной работы по пресечению незаконной деятельности преступных группировок. Также директор ФСБ «не оставил без внимания тот факт, что на сегодняшний день по уровню безопасности Чеченская Республика занимает одно из показательных мест в России», добавил Кадыров.

Ранее 26 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

25 апреля Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. По словам политика, они обсудили «очень горячие вопросы международного характера».

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Марина Совина
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