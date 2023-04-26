Продажи газа на российской бирже выросли вдвое

Независимые производители газа резко увеличили объем продаж этого топлива на бирже

Независимые производители газа в текущем году увеличили объем продаж этого топлива на бирже. Об этом со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) пишут «Ведомости».

Из презентации директора биржи по рынкам газа и электроэнергии Сергея Трофименко следует, что с 1 января по 24 апреля продажи газа независимыми производителями выросли в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,97 миллиарда кубических метров. Рост таких сделок смог компенсировать падение продаж газа «Газпромом» на СПбМТСБ — в текущем году они снизились в 23 раза, до 39,1 миллиона кубических метров. В результате общие продажи на бирже выросли за тот же период в 2,3 раза в годовом выражении.

Трофименко отметил, что на увеличение продаж повлиял тот факт, что для независимых компаний биржевые торги — «очень удобный механизм» реализации газа. Об этом говорит и рост количества участников торгов с 24 (в январе-апреле прошлого года) до 40, при этом число конечных потребителей подскочило с 52 до 138.

Средневзвешенная цена на газ на бирже на май снизилась более чем на 10 процентов в результате роста объемов торгов, сообщил директор СПбМТСБ. По данным биржи, индексы цен на май в зависимости от региона составляют 5165-6711 рублей за тысячу кубических метров.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова заявила, что всплеск продаж независимыми производителями, скорее всего, вызван заметным ростом добычи газа. В первые два месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 9,5 процента в годовом выражении, до 119,4 миллиарда кубометров. При этом, по данным источников «Ведомостей», большинство независимых производителей за тот же период нарастили добычу.

Аналитик считает, что сокращение экспорта газа из России в Европу даст новые возможности для развития биржевой торговли этим сырьем на внутреннем рынке. По ее мнению, в данной ситуации выигрывают именно независимые компании.

Ранее со ссылкой на данные Министерства финансов России сообщалось о падении доходов страны от продажи газа. На фоне значительного сокращения поставок в феврале 2023 года они снизились почти на 42 процента, до 161 миллиарда рублей.

