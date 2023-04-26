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20:02, 26 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины

Рогов: Киев перебрасывает войска в Запорожскую область из Центральной Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из Центральной Украины. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, войска перебрасываются из Полтавской и Черкасской областей. При этом, отметил он, еще недавно приоритет отдавался бригадам из Западной Украины, в частности, из Галиции.

К 30 апреля, утверждает он, на линию фронта должны пребыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.

Ранее Рогов заявлял, что киевские власти вывозят дорогостоящее оборудование с заводов Запорожья. По его мнению, Киев понимает, что не удержит город.

24 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать жителей Степногорска — поселка вблизи фронта в части Запорожской области.

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Алевтина Запольская
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