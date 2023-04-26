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16:14, 26 апреля 2023Россия

Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»

Житель охваченного огнем уральского поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»

Кадр: Евразия. НОВОСТИ / YouTube

Житель охваченного огнем поселка Сосьва в Свердловской области, пожелавший остаться анонимным, в беседе с «Лентой.ру» описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться».

«Все сгорело», — добавил он.

При этом россиянин сообщил, что в поселке открылись пункты, в которых граждане могут отсидеться и переждать стихию.

Также он поделился с «Лентой.ру» своими намерениями. «Я ничего не планирую делать. Буду жить дальше», — сказал собеседник издания.

Жительница поселка Сосьва Людмила в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что в поселке усилился ветер.

«На данный момент поднялся сильный ветер. Мы боимся, что огонь опять перейдет на поселок. Очень страшно», — поделилась россиянка.

Пожар в Сосьве Свердловской области начался во вторник, 25 апреля, в населенном пункте ввели режим ЧС. Огонь охватил больше сотни домов, погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов после пожара. Возгорание локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров, от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов.

Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела из-за пожара в поселке. Первое дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»), а второе — по 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Алена Шевченко
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