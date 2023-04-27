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14:54, 27 апреля 2023Мир

Россия отклонила запрос посольства США на посещение Гершковича

Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Гершковича

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские власти отклонили запрос посольства США на консульское посещение осужденного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает МИД на своем сайте.

Это стало ответом на невыдачу виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбез ООН. «Особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется», — говорится на сайте МИД.

Кроме того, там сделали демарш старшему дипломату американской дипмиссии в Москве. В ведомстве добавили, что готовят и другие ответные меры.

Сотрудник WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже: следствие считает, что Гершкович по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Сам журналист свою вину отрицает.

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Виктория Кондратьева
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