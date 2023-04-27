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14:50, 27 апреля 2023Мир

МИД России сделал демарш дипломату США

МИД России сделал демарш дипломату американской дипмиссии из-за провокаций посольства США
СюжетПротесты в Москве

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

МИД России сделал демарш старшему дипломату американской дипмиссии в Москве, сказано на сайте российского ведомства.

Уточняется, что американскому представителю вручили ноту протеста из-за провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова. Отмечается, что они должны были сопровождать министра в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в Совета безопасности ООН.

«Особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с.г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется», — сказано в заявлении.

Кроме того, ведомство прорабатывает и другие возможные ответные меры, о которых американскую сторону уведомят надлежащим образом.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков раскритиковал Вашингтон за невыдачу виз пулу отечественных журналистов. Дипломат назвал это подтверждением того, «что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать».

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Виктория Кондратьева
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