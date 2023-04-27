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21:00, 27 апреля 2023Спорт

Стало известно о желании Роналду расстаться с невестой из-за денег

Ajansspor: Криштиану Роналду хочет расстаться со своей невестой Джорджиной Родригес
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: Jon Nazca / Reuters

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет расстаться со своей невестой Джорджиной Родригес. Об этом сообщает телеканал CM со ссылкой на Ajansspor.

Стало известно, что 38-летнему футболисту не нравится, что девушка проводит свой день в торговых центрах. «Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит деньги, больше ничего не делая», — заявил друг матери Роналду.

18 января Daily Mail сообщил, что футболист не может найти суши-повара для дома в португальском регионе Кинта-да-Маринья. Роналду и его невеста хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и блюда других стран.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Анастасия Борисова
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