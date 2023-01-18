Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джон Миллман
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Авангард
4:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
2:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
0:2
2-й тайм
live
Интер М
Суперкубок Италии|Финал
Кристал Пэлас
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|7-й тур
Кэти Волынец
Завтра
03:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
22:52, 18 января 2023Спорт

Стало известно о проблемах Роналду с персоналом в особняке

Daily Mail: футболист Роналду не может найти суши-повара для особняка в Португалии

Фото: Paul Childs / Reuters

У португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возникли проблемы с обслуживающим персоналом в особняке. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации источника, 37-летний футболист никак не может найти суши-повара для дома в регионе Португалии Кинта-да-Маринья. Роналду и его невеста Джорджина Родригес хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда иных стран. Отмечается, что этот вопрос причиняет нападающему головную боль.

Строительство дома планируется завершить в июне 2023 года. Он должен стать основной семейной резиденцией Роналду.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата португальца с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Украинские военные пожаловались Зеленскому на «преступные» приказы командира
Кулеба осудил идею о снятии санкций ЕС с девяти связанных с Россией человек
Жена Зеленского объяснила письмо мужа главе КНР
Названо условие для поставок танков Leopard 2 на Украину
Стало известно о проблемах Роналду с персоналом в особняке
В Госдуме заявили о нужде в конкурирующих с YouTube российских платформах
Шольц заявил о потребности Германии в иностранной рабочей силе
В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
Россиянам перечислили неочевидные симптомы рака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.