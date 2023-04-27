Стало известно о готовящейся встрече членов РФС с главой ФИФА
Представители Российского футбольного союза (РФС) планируют встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в начале мая. О готовящейся встрече стало известно Sport24.
По информации источника, мероприятие может пройти в Киргизии во время жеребьевки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA). Отмечается, что встреча между членами РФС и ФИФА состоится в закрытом формате, так как российская сторона отказалась от участия в CAFA.
Об отказе российской сборной участвовать международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.