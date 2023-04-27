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20:14, 27 апреля 2023Спорт

Стало известно о готовящейся встрече членов РФС с главой ФИФА

Sport24: РФС планирует встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино в начале мая в Киргизии
Джанни Инфантино

Джанни Инфантино. Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Представители Российского футбольного союза (РФС) планируют встречу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в начале мая. О готовящейся встрече стало известно Sport24.

По информации источника, мероприятие может пройти в Киргизии во время жеребьевки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA). Отмечается, что встреча между членами РФС и ФИФА состоится в закрытом формате, так как российская сторона отказалась от участия в CAFA.

Об отказе российской сборной участвовать международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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