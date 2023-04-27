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12:10, 27 апреля 2023Силовые структуры

Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Неижпапа

МВД России: командующий ВМС Украины Неижпапа объявлен в розыск по уголовному делу
Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа. Фото: Министерство обороны Украины

Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД России.

Неижпапа разыскивается по уголовному делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов России. В карточке МВД указано, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса России. Также там сообщается, что разыскиваемый является по национальности украинцем. Место рождения: УССР, Севастополь.

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Любовь Ширижик
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