Российский суд выдал санкцию на заочный арест командующего ВМС Украины

В Москве суд заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу по уголовному делу

Начало событий в новости Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины

Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, обвиняемого в совершении трех преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым было удовлетворено ходатайство следствия. Неижпапе вменяются три преступления, предусмотренные статьями 33 и 317 УК РФ («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов России»).

Ранее 27 апреля сообщалось, что Россия объявила Неижпапу в розыск.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу на пост командующего ВМС Украины 11 июня 2020 года.