Силовые структуры
Российский суд выдал санкцию на заочный арест командующего ВМС Украины
В Москве суд заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу по уголовному делу
Начало событий в новости Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины
Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, обвиняемого в совершении трех преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Тем самым было удовлетворено ходатайство следствия. Неижпапе вменяются три преступления, предусмотренные статьями 33 и 317 УК РФ («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов России»).
Ранее 27 апреля сообщалось, что Россия объявила Неижпапу в розыск.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу на пост командующего ВМС Украины 11 июня 2020 года.