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18:20, 27 апреля 2023Силовые структуры

Российский суд выдал санкцию на заочный арест командующего ВМС Украины

В Москве суд заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу по уголовному делу
Начало событий в новости Россия объявила в розыск командующего ВМС Украины

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, обвиняемого в совершении трех преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым было удовлетворено ходатайство следствия. Неижпапе вменяются три преступления, предусмотренные статьями 33 и 317 УК РФ («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов России»).

Ранее 27 апреля сообщалось, что Россия объявила Неижпапу в розыск.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу на пост командующего ВМС Украины 11 июня 2020 года.

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Любовь Ширижик
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