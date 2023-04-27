Концерт Кристины Орбакайте в Германии 9 мая отменили

Концерт певицы Кристины Орбакайте в Германии, запланированный на 9 мая, отменили

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, запланированный на 9 мая в немецком городе Ратинген, отменен. Об этом сообщает MK.RU.

Помимо этого, по информации издания, весь гастрольный тур исполнительницы в восьми городах Германии перенесен. Первое выступление артистки в этой стране должно было состояться 29 апреля, а завершить тур звезда планировала 9 мая. Стоимость билетов на шоу варьировалась от 2,2 до 11,5 тысячи рублей.

Отмечается, что отмена концертов была связана с недовольством россиян концертной деятельностью Орбакайте за границей, а именно — выступлением певицы в День Победы в немецком городе.

Сама Орбакайте в социальных сетях написала, что перенос выступлений обусловлен другими причинами. «Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать», — цитирует заявление артистки MK.RU.

Известно, что в последнее время исполнительница вместе с супругом и дочерью проживает в США, однако прилетает в Россию для проведения съемок и концертов.

Ранее стало известно, что концерт хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, отменили в Москве вслед за Санкт-Петербургом. Незадолго до этого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты рэпера за «поддержку ВСУ».