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00:10, 27 апреля 2023Наука и техника

Описан способ выращивания растений на Луне

Engineering & Technology: растения на Луне можно выращивать с помощью гидропоники

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Международная группа ученых описала способы выращивания растений на Луне. Исследование было опубликовано в журнале Engineering & Technology.

По словам ученых, поверхность естественного спутника Земли покрыта реголитом, который непригоден для выращивания растений. С другой стороны, отправка земли и удобрений на Луну будет стоить очень дорого, поэтому исследователи нашли альтернативные методы. Специалисты предложили использовать субстрат на основе целлюлозы и метод выращивания с помощью гидропоники.

По словам ученых, полученный из растительных отходов субстрат подойдет в качестве изоляционного материала для безопасной транспортировки оборудования, а затем его можно будет применять для выращивания различных культур.

Также специалисты предложили использовать гидропонику для выращивания помидоров, огурцов, клубники и салата. По словам автора исследования Галины Симонсен, полярные районы Луны содержат более 600 миллиардов килограммов льда, часть из которых можно растопить и применить в сельском хозяйстве. В процессе можно удобрять растения полезными веществами, выделенным из мочи космонавтов.

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«Вода не должна застаиваться, всегда должен быть достаточный поток. И воздух, и вода должны эффективно транспортироваться через материал, чтобы обеспечить здоровый рост растений», — отметила специалист. По словам Симонсен, новый метод можно применять для выращивания растений не только на Луне, но и в земных регионах с суровым климатом.

В конце апреля стало известно, что китайские специалисты изучат возможность строительства домов на Луне. Сообщается, что жилища на поверхности естественного спутника Земли позволят решить проблему долгосрочного проживания космонавтов.

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Андрей Ставицкий
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