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21:24, 27 апреля 2023Мир

Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк

Посол США в РФ Трейси: пул Лаврова мог полететь в ООН своим ходом после получения виз
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Global Look Press

Российские журналисты, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в Совбезе ООН, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила посол США в Москве Линн Трейси. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой главы МИД РФ. «Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы», — отметила она.

Посол заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк: она считает, что у пула Лаврова была возможность осветить его речь в ООН.

24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объясняя невыдачу виз журналистам из России, назвал российские государственные СМИ органами пропаганды.

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Марина Совина
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