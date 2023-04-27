Модель расстреляла нижнее белье из-за трансгендера в рекламе бренда

Модель Бри Терези из США расстреляла нижнее белье из-за трансгендера в рекламе бренда

Блогерша и модель Бри Терези из США расстреляла из винтовки нижнее белье бренда Honey Birdette в знак протеста. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной поступка стала реклама марки, в которой принял участие мужчина-трансгендер. В интервью с изданием OutKick манекенщица объяснила, что таким образом подтвердила прекращение сотрудничества с компанией. «Единственный способ остановить эту чепуху и пропаганду — не поддерживать бизнес, который не поддерживает наши ценности. Как модель, я могу сказать вам, что настоящая женщина была лишена работы из-за обманчивой рекламы разнообразия. Это чистое женоненавистничество», — заявила она.

Также на размещенных кадрах видно, что помимо комплектов нижнего белья американка расстреляла ящики с пивом Bud Light и коробки с тампонами Tampax, которые продаются для трансгендерных женщин. В беседе с журналистами OutKick Терези отметила, что выступает против назначения амбассадором пивоваренной компании транс-женщины Дилан Малвани.

В январе сообщалось, что новую рекламную кампанию британского бренда Burberry с участием гендерно-нейтральных моделей раскритиковали в сети. Модный дом опубликовал снимок, на котором запечатлены две обнимающиеся женщины. Одна из манекенщиц позировала в плаще марки черного цвета и с красной помадой на губах, а вторую сфотографировали топлес без макияжа на лице. При этом на размещенном кадре видно, что у участницы съемки на груди длинный шрам.