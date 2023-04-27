Глава РПЛ высказался о рисках интеграции крымских клубов в российский футбол

Глава РПЛ понадеялся, что интеграция крымских клубов в российский футбол не несет рисков

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможной интеграции крымских клубов в российский футбол. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Функционер отметил, что говорить о том, несет ли это в себе какие-то риски, не в его компетенции. «Но я надеюсь, что санкций против нас введено уже достаточно, чтобы говорить о новых», — заявил глава РПЛ.

24 октября прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. «С Российским футбольным союзом (РФС) договорились», — заявил он во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Летом 2015-го был создан Крымский футбольный союз, имеющий особый статус в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА Российский футбольный союз не имеет права проводить турниры на территории Крыма, а местные клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой РФС.