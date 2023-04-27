Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
2:1
Завершен
Николас Джарри
Мадрид (м)
Аслан Карацев
Сегодня
18:45 (Мск)
Ласло Джере
Мадрид (м)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:15 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
15:13, 27 апреля 2023Спорт

Глава РПЛ высказался о рисках интеграции крымских клубов в российский футбол

Глава РПЛ понадеялся, что интеграция крымских клубов в российский футбол не несет рисков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможной интеграции крымских клубов в российский футбол. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Функционер отметил, что говорить о том, несет ли это в себе какие-то риски, не в его компетенции. «Но я надеюсь, что санкций против нас введено уже достаточно, чтобы говорить о новых», — заявил глава РПЛ.

24 октября прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. «С Российским футбольным союзом (РФС) договорились», — заявил он во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Летом 2015-го был создан Крымский футбольный союз, имеющий особый статус в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА Российский футбольный союз не имеет права проводить турниры на территории Крыма, а местные клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой РФС.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана
Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске
Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров
Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира
Правительство наделили правом делать исключения из спецмер по Украине
Глава МАГАТЭ высказался об угрозах ЧП на Запорожской АЭС
Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты
Глава РПЛ высказался о рисках интеграции крымских клубов в российский футбол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.