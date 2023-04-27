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14:04, 27 апреля 2023Забота о себе

Девушка лишилась зубов из-за побочного действия обезболивающих

New York Post: 19-летняя девушка лишилась всех зубов из-за побочного действия лекарств

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Канадка Натали Лакасс утверждает, что к 19 годам лишилась всех зубов из-за побочного действия лекарства, о котором ее не предупредили врачи. На историю обратило внимание издание New York Post.

По словам девушки, которой сейчас 24 года, ее проблемы с зубами начались в 18 лет, после того, как она попала в автомобильную аварию и сильно повредила поясничную мышцу. Она рассказала, что в больнице врачи прописали ей обезболивающий препарат, который вызвал тяжелые побочные эффекты.

«У меня была пептическая язва желудка, меня рвало несколько месяцев. Тогда я думала, что поступаю правильно, чистя зубы после каждого приступа тошноты. Я понятия не имела, что так делать нельзя, поскольку кислота из желудка, которую я втирала в зубы, разъедала и разрушала эмаль. Я стерла свои зубы», — рассказала Лакасс.

Кроме того, по словам девушки, с 12 лет она живет с хронической болью из-за диагностированной височно-нижнечелюстной дисфункции. Из-за своего заболевания она не может носить съемный зубной протез постоянно, примерно через час боль становится невыносимой, и она вынуждена снимать его.

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Лакасс рассказала, что тяжело переживала потерю зубов, замкнулась в себе, отказывалась общаться с друзьями и выходить из дома. Помимо этого она часто сталкивается со стигматизацией. Люди и даже врачи часто считают, что ее нынешняя улыбка — результат приема наркотиков. Сейчас она надеется накопить 16 тысяч долларов на протезирование верхнего ряда зубов.

Ранее портал MSN рассказал о 27-летнем англичанине Джеймсе Уилсоне, который отказался от кофе из-за тяжелой болезни и облысел. Мужчина признается, что хотел бы жить нормальной жизнью, но вынужден соблюдать строгую диету.

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Екатерина Улитина
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