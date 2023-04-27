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22:23, 27 апреля 2023Россия

Захарова назвала любимый трюк властей США с визами

Представитель МИД РФ Захарова: США любят выдавать визы после того, как прошел срок полета
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова посла США в России Линн Трейси о том, что российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел страны Сергея Лаврова во время поездки в США для участия в работе Совета Безопасности ООН, якобы могли полететь своим ходом после получения виз. Она назвала любимым трюком американских властей выдачу виз уже после того, как срок вылета прошел.

«Выдавать визы после того, как срок вылета прошел, любимый трюк американских властей», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что уже было большое количество подобных случаев, и обвинила Трейси в том, что та распространяет ложную информацию, пояснив, что у журналистов из России нет возможности полететь своих ходом, как посоветовала им посол, поскольку прямых рейсов из Москвы в Нью-Йорк уже давно нет. Также она добавила, что половине журналистов США вернули паспорта без виз.

Ранее Трейси заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк. По ее словам, у пула Лаврова была возможность осветить его речь в ООН.

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Марина Совина
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