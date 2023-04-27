В МЧС рассказали о дальнейшей судьбе пострадавших от пожара в Сосьве семей

Глава МЧС Александр Куренков встретился с пострадавшими от пожара в Сосьве семьями

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели встречу с пострадавшими от пожара жителями поселка Сосьва и рассказали об их дальнейшей судьбе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам Куренкова, на каждую семью сформируют паспорт, в котором будет отражена вся информация о членах семьи, утраченном имуществе, а также пожелания по восстановлению пострадавшего жилья. В Сосьве работает оценочная комиссия, проводятся мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения и восстановлению утраченных документов.

Пожары, в результате которых сгорело около 180 строений, охватили российский регион 25 апреля. Больше всего пострадало село Сосьва. На кадрах, опубликованных с места, видно, что дома буквально сгорели дотла.

Президент России Владимир Путин 26 апреля провел телефонный разговор с главой Свердловской области и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.