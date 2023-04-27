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17:50, 27 апреля 2023Спорт

Группу российских борцов дисквалифицировали за допинг

ITA дисквалифицировало девять российских борцов за употребление допинга

Фото: Diego Barbieri / Shutterstock / Fotodom

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стали полученные от Московской антидопинговой лаборатории данные. Отстранение действует два года. В группу вошли Дарья Лексина, Елена Вострикова, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Щавлинская и Алексей Щеков.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлеты допущены при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

UWW отстранил российских спортсменов 2 марта прошлого года. Кроме того, были отменены турниры, которые должны были пройти в России в 2022 году. Такие же санкции были наложены на Белоруссию.

Анастасия Борисова
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