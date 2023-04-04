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17:19, 4 апреля 2023Спорт

Российских борцов допустили до международных турниров

Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов к участию в международных турнирах

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорится, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлеты допущены при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

UWW отстранил российских спортсменов 2 марта прошлого года. Кроме того, были отменены турниры, которые должны были пройти в России в 2022 году. Такие же санкции были наложены на Белоруссию.

Анастасия Борисова
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