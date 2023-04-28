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02:50, 28 апреля 2023Наука и техника

В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год

Вице-премьер Белоусов: РФ планирует в будущем производить 32 тысячи беспилотников в год

Фото: Globallookpress.com

Россия планирует ежегодно производить 18 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уже к 2026 году, к 2030 году — 32 тысячи штук, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, к концу 2026 года российская промышленность сможет выйти на производство беспилотников в объеме 18 тысяч аппаратов в год. «Это без учета сверхлегких беспилотников весом менее одного килограмма. С уровнем покрытия внутреннего спроса около 52 процента», — спрогнозировал он.

При этом, по прогнозам Белоусова, к 2030 году специалисты будут выпускать 32 тысячи беспилотников в год с уровнем покрытия спроса порядка 70 процента. Сейчас уровень покрытия внутреннего спроса беспилотниками российского производства составляет более 30 процентов.

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Марина Совина
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