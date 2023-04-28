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02:04, 28 апреля 2023Россия

Путин призвал перевести организацию воздушного движения в цифровую сферу

Путин призвал перевести организацию воздушного движения в России в цифровую сферу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал перевести организацию воздушного движения в России с ручного управления в цифровую сферу. Его слова приводит РИА Новости.

«Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», — подчеркнул глава государства.

Путин указал, что указанное решение является единственно возможным. По его словам, если Росавиация продолжит работать в том же режиме, что и сегодня, развития беспилотной авиации в России не произойдет.

Ранее президент России оценил объем финансирования отрасли беспилотников и заявил, что он может достигать одного триллиона рублей. Глава государства назвал это направление важнейшим и очень перспективным, добавив, что в нем концентрируются последние разработки по целому ряду направлений.

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Марина Совина
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