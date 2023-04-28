Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar

Глава МО Украины Резников: полученные от Дании САУ Caesar заступили на боевое дежурство

Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, поставка которых была анонсирована ранее. Об этом сообщил глава Минобороны (МО) Украины Алексей Резников на брифинге, трансляцию вел Military Media Center в Telegram-канале.

«Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые "Цезари" на Украину», — отметил он.

Глава украинского оборонного ведомства уточнил, что полученные от Дании самоходные артиллерийские установки были произведены во Франции. Резников также отметил, что Caesar уже заступили на боевое дежурство.

В середине апреля Дания пообещала передать Украине САУ Caesar. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин уточнял, что скандинавская страна планирует в мае передать Украине 19 Caesar, а летом поставить танки Leopard 1.

Ранее в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет. Отмечалось, что вооруженные силы испытывают «крайне критический» кадровый голод.

Кроме того, старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен заявил, что передача Киеву САУ Caesar французского производства лишила Данию важного элемента обороны.