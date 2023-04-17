Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 17 апреля 2023Мир

Российский посол сообщил о планах Дании передать технику Киеву

Посол России Барбин: Дания передаст Украине САУ Caesar и танки Leopard 1
СюжетМинобороны:

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Дания планирует в мае передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, а летом поставить танки Leopard 1. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в беседе с «Известиями».

Кроме того, он рассказал, что сейчас обсуждается возможность отправки Киеву истребителей F-16. Помимо этого, датские инструкторы обучают украинских военнослужащих, добавил Барбин. По его словам, на сегодняшний день у Дании нет никаких запретов для поставок Украине новых вооружений.

«Копенгаген свято верит, что Запад в состоянии нанести России военное поражение на Украине. Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — заявил посол.

Ранее Минобороны Дании пообещало в скором времени передать Украине вооружение. Уточняется, что САУ Caesar будут доставлены в республику в ближайшие недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор прокомментировал пожар в Белгороде
В США рассказали о самом большом просчете Запада касательно России
Женщина уволилась из офиса и нашла призвание в создании контента для взрослых
Посол России заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске
Новая помощь МВФ Украине вызвала гнев у глобального Юга
Американского заключенного заживо съели постельные клопы
Нутрициолог развеяла три мифа о еде
Ученый предсказал затопление части Стамбула в будущем
Модель прошлась по улицам в прозрачном платье и без белья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.