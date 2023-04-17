Российский посол сообщил о планах Дании передать технику Киеву

Посол России Барбин: Дания передаст Украине САУ Caesar и танки Leopard 1

Дания планирует в мае передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, а летом поставить танки Leopard 1. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в беседе с «Известиями».

Кроме того, он рассказал, что сейчас обсуждается возможность отправки Киеву истребителей F-16. Помимо этого, датские инструкторы обучают украинских военнослужащих, добавил Барбин. По его словам, на сегодняшний день у Дании нет никаких запретов для поставок Украине новых вооружений.

«Копенгаген свято верит, что Запад в состоянии нанести России военное поражение на Украине. Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — заявил посол.

Ранее Минобороны Дании пообещало в скором времени передать Украине вооружение. Уточняется, что САУ Caesar будут доставлены в республику в ближайшие недели.