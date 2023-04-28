Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
2:1
Завершен
Николас Джарри
Мадрид (м)
Аслан Карацев
2:0
Завершен
Ласло Джере
Мадрид (м)
ЦСКА
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Сегодня
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
00:21, 28 апреля 2023Спорт

Международная ассоциация бокса запретила США участвовать в своих турнирах

Международная ассоциация бокса запретила США участвовать в своих турнирах

Фото: Unsplash

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США (USA Boxing) принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В IBA заявили, что USA Boxing, включая официальных лиц, тренеров и боксеров, запрещается иметь отношения с IBA. Причиной стало решение американцев выйти из состава организации. «Решение США лишило боксерское сообщество в целом возможности соревноваться вместе и повышать уровень талантов в боксерской семье», — подчеркнули в ассоциации.

26 апреля USA Boxing объявила о выходе из состава IBA из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В США уточнили, что намерены вступить в альтернативную IBA ассоциацию — World Boxing.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Молдавии заявили об отказе пускать Путина в страну
Украинский боксер Усик приехал на фронт и обстрелял Донбасс
Путин оценил объем финансирования отрасли беспилотников в России
Международная ассоциация бокса запретила США участвовать в своих турнирах
МИД РФ пообещал не затягивать с ответом на отказ в визах российским журналистам
Дочь Глюкозы назвала любимый район Москвы
Вдыхание этанола вылечило мышей от гриппа
В Британии и Италии назвали условие для мира на Украине
Дуров обещал обжаловать решение бразильского суда по Telegram
В ДНР заявили об огневом контроле позиций ВСУ в Марьинке российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.