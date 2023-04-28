Международная ассоциация бокса запретила США участвовать в своих турнирах

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США (USA Boxing) принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В IBA заявили, что USA Boxing, включая официальных лиц, тренеров и боксеров, запрещается иметь отношения с IBA. Причиной стало решение американцев выйти из состава организации. «Решение США лишило боксерское сообщество в целом возможности соревноваться вместе и повышать уровень талантов в боксерской семье», — подчеркнули в ассоциации.

26 апреля USA Boxing объявила о выходе из состава IBA из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В США уточнили, что намерены вступить в альтернативную IBA ассоциацию — World Boxing.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.