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21:51, 26 апреля 2023Спорт

В США объявили о выходе из IBA из-за допуска россиян к турнирам

USA Boxing объявила о выходе из состава IBA из-за допуска россиян к турнирам

Фото: Unsplash

Федерация бокса США (USA Boxing) на своем официальном сайте объявила о выходе из состава Международной федерации бокса (IBA) из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам.

В США уточнили, что намерены вступить в альтернативную IBA ассоциацию — World Boxing. Американцы также поддержат усилия, направленные на получение предварительного признания организации в качестве Международной федерации бокса.

13 апреля издание Inside the Games сообщило, что национальные федерации бокса Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции создадут World Boxing. В IBA назвали эту организацию мошеннической.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Андрей Стрельцов
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