В IBA назвали «мошеннической организацией» альтернативную федерацию бокса
В Международной федерации бокса (IBA) назвали «мошеннической организацией» альтернативную ассоциацию бокса, которую намерены создать Великобритания и США. Заявление приведено на официальном сайте IBA.
Отмечается, что эти действия являются нарушением устава федерации. В связи с этим руководство IBA заявило о готовности исключить из числа членов организации страны, решившие присоединиться к Великобритании и США.
Ранее издание Inside the Games сообщило, что создании ассоциации, альтернативной IBA, которую назовут World Boxing. В ее состав также войдут национальные федерации бокса Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции.
5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.