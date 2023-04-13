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00:20, 14 апреля 2023Спорт

В IBA назвали «мошеннической организацией» альтернативную федерацию бокса

IBA готова исключить из состава организации страны, присоединившиеся к World Boxing

Фото: Joel Muniz / Unsplash

В Международной федерации бокса (IBA) назвали «мошеннической организацией» альтернативную ассоциацию бокса, которую намерены создать Великобритания и США. Заявление приведено на официальном сайте IBA.

Отмечается, что эти действия являются нарушением устава федерации. В связи с этим руководство IBA заявило о готовности исключить из числа членов организации страны, решившие присоединиться к Великобритании и США.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что создании ассоциации, альтернативной IBA, которую назовут World Boxing. В ее состав также войдут национальные федерации бокса Германии, Нидерландов, Филиппин и Швеции.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Андрей Стрельцов
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