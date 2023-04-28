Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:07, 28 апреля 2023Наука и техника

Глава НАСА заявил о конкуренции с Китаем за место на Луне

Глава НАСА Нельсон опасается, что Китай объявит Южный полюс Луны своей территорией

Фото: Pixabay

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон рассказал, что в настоящее время наблюдается конкуренция США и Китая за место на Луне. По его словам, Вашингтон переживает, что Пекин окажется там раньше и заявит свои права на Южный полюс, сообщает РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса, он отметил, что на Южном полюсе спутника Земли имеется огромное количество кратеров, из-за чего посадка космических аппаратов становится опасной и может быть произведена лишь в нескольких местах. «И, как я уже говорил, я беспокоюсь, что Китай окажется там первым и объявит это своей территорией и скажет нам — не суйтесь», — заявил Нельсон.

Он отметил, что США, в свою очередь, планируют направить туда свою миссию, преследуя научные и мирные цели. Глава управления уточнил, что особый интерес конкретно к данному району Луны объясняется наличием там воды в виде льда.

Ранее международная группа ученых описала способы выращивания растений на Луне. По словам ученых, поверхность естественного спутника Земли покрыта реголитом, который непригоден для выращивания растений. С другой стороны, отправка земли и удобрений на Луну будет стоить очень дорого, поэтому исследователи нашли альтернативные методы. Специалисты предложили использовать субстрат на основе целлюлозы и метод выращивания с помощью гидропоники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об убийстве народа России американским оружием на деньги США
Путин призвал перевести организацию воздушного движения в цифровую сферу
Мужчина попытался продать чужой отрезанный пенис в торговом центре и попался
Байдена обвинили в сокрытии положения дел на Украине
Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы
В России допустили создание параллельной Росавиации структуры для беспилотников
Трамп заявил о движении США ко второй Великой депрессии
Взрыв боекомплекта ЗРК С-300 после попадания дрона «Ланцет» попал на видео
Россия обогнала США по производству и экспорту минеральных удобрений
Глава НАСА заявил о конкуренции с Китаем за место на Луне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.